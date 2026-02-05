Вынікі працы ДВПК за 2025-ы падвялі на калегіі ведамства: геаграфію экспарту павялічылі да 65 краін

Вынікі працы ДВПК падвялі за 2025-ы на калегіі ведамства: геаграфію экспарту павялічылі да 65 краін, у войскі паставілі 16 новых узораў узбраення

Айчынны военпрам летась экспартаваў сваю прадукцыю ў 65 краін. Гэта на 7 больш, чым у 2024 годзе, адзначыў кіраўнік Дзяржкамваенпрама Дзмітрый Пантус, падводзячы вынікі працы ведамства за мінулы год.

З моманту выхаду на міжнародны рынак беларускія "Сапфіры" нарабілі шмат шуму сярод заказчыкаў з іншых краін. Гранатамёт аказаўся ўнікальным сярод імпартных аналагаў, таму цікавасць да яго толькі расце. Але і спыняцца на дасягнутым распрацоўшчыкі не збіраюцца. Не так даўно рэактыўны аднаразовы гранатамётны комплекс прайшоў чарговае абнаўленне. Зараз яго можна нават усталёўваць на беспілотнікі. Ці варта гаварыць, што сёння гэта трэнд тэатра баявых дзеянняў. А да лета вытворчасць "Сапфіра" і зусім плануюць цалкам лакалізаваць (гл. відэа).