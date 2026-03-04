Выпускныя вечары для 11-класнікаў пройдуць у школах Беларусі 12 чэрвеня. Пра гэта паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай, выхаваўчай работы і моладзевай палітыкі Мінадукацыі Віктар Доўнар, піша БЕЛТА.

Прадстаўнік міністэрства нагадаў, што выпускныя вечары з уручэннем атэстатаў, у тым ліку асаблівага ўзору з узнагароджаннем залатым або сярэбраным медалём, праводзяцца на базе школ. "Выпускныя вечары для 11-класнікаў рэкамендуецца правесці 12 чэрвеня. У асобных выпадках выпускны вечар можа праводзіцца ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі або ўстановах культуры", - праінфармаваў Віктар Доўнар.