Выпускныя вечары для 11-класнікаў пройдуць у школах Беларусі 12 чэрвеня
Выпускныя вечары для 11-класнікаў пройдуць у школах Беларусі 12 чэрвеня. Пра гэта паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай, выхаваўчай работы і моладзевай палітыкі Мінадукацыі Віктар Доўнар, піша БЕЛТА.
Прадстаўнік міністэрства нагадаў, што выпускныя вечары з уручэннем атэстатаў, у тым ліку асаблівага ўзору з узнагароджаннем залатым або сярэбраным медалём, праводзяцца на базе школ. "Выпускныя вечары для 11-класнікаў рэкамендуецца правесці 12 чэрвеня. У асобных выпадках выпускны вечар можа праводзіцца ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі або ўстановах культуры", - праінфармаваў Віктар Доўнар.
Ён адзначыў, што час пачатку выпускнога вечара, яго працягласць, а таксама месца правядзення вызначаюцца рашэннем кіраўніка ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з удзелам бацькоўскага камітэта.
"Рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні выпускных вечароў ужо распрацаваныя. Яны накіраваны ва ўсе школы краіны", - дадаў начальнік галоўнага ўпраўлення.