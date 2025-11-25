Вышэйшыя органы фінансавага кантролю ЕАЭС праверылі размеркаванне мытных пошлін

Парадак залічэння ўвазных мытных пошлін, іх размеркаванне і пералік паміж краінамі ЕАЭС праверылі на сумесным пасяджэнні калегій вышэйшых органаў фінансавага кантролю Еўразійскага эканамічнага саюза. Яно праводзіцца штогод.



У анлайн-пасяджэнні прынялі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Арменіі, Казахстана, Кыргызстана і Расіі. Праверка прайшла ў кожнай з дзяржаў - членаў ЕАЭС. Вывучалася, наколькі поўна і своечасова ўпаўнаважаныя органы пералічваюць сумы ўвазных мытных пошлін, якія трэба размеркаваць паміж краінамі ЕАЭС, а таксама як выконваюцца ўсталяваныя для кожнай дзяржавы нарматывы размеркавання сум увазных мытных пошлін.