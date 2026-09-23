Выстава "Архіў святла" праходзіць у Мастацкай галерэі "Універсітэт культуры"

Два стагоддзі фотаздымкаў - ад сярэбрана-жалацінавых адбіткаў да лічбавых эксперыментаў. Выстава "Архіў святла" - у Мастацкай галерэі "Універсітэт культуры". Роўна 200 гадоў таму быў створаны першы ў свеце фатаграфічны адбітак, і менавіта гэтай даце прысвечаны праект. У экспазіцыі больш як 100 работ беларускіх фатографаў. Галоўная ідэя выставы - святло. У выставачнай зале - рэтраспектыва фатаграфіі.

Ігар Калашнікаў, куратар выставы "Архіў святла":

"У гэтым праекце мы паспрабавалі сабраць розныя жанры і кірункі фатаграфіі: і аналагавую фатаграфію, і пінхол, і сучасную лічбавую фатаграфію. Таксама альтэрнатыўныя спосабы друку фатаграфіі. Тут прысутнічаюць як вопытныя фатографы, так і вельмі маладыя пачаткоўцы-фатографы, якім усяго толькі 17 гадоў. Мы паспрабавалі сабраць не толькі розныя кірункі, але і рознаўзроставых аўтараў, каб зрабіць такі сімбіёз і эклектыку не толькі ў працах, але і ў вопыце фатографаў".

Ірына Пыліна, фатограф:

"Тут прадстаўлены мой праект - гэта аналагавая фатаграфія. Я спачатку здымала праект пра салёныя тэрміконы Салігорска і выкарыстоўвала ў праяўцы аўтарскую тэхніку з соллю і вадой непасрэдна ад саміх тэрміконаў. За кошт гэтага атрымаўся неверагодны эфект, які дазваляе сумясціць адначасова і фатаграфію, і працу з асяроддзем, то ёсць фатаграфія ўжо выходзіць за рамкі менавіта адбітка і становіцца хутчэй арт-аб'ектам".

Выставачная прастора падзелена па перыядах: у залах можна ўбачыць як здымкі 90-х, так і сучасныя працы. Прадэманстраваныя кадры адлюстроўваюць, як змяняўся малюнак у лічбавую эпоху. Выстава працягнецца да 2 кастрычніка.