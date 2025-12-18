Глядзець анлайнПраграма ТБ
Выстава дасягненняў "Мая Беларусь" пройдзе ў Мінску з 19 снежня па 23 лютага

19 снежня ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры афіцыйна адкрыецца выстава дасягненняў суверэннай краіны. На 14 тысячах квадратных метраў - тэхналогіі, распрацоўкі і прадукты, створаныя ведамі і рукамі беларусаў.

Выстава "Мая Беларусь" стала больш інтэрактыўнай, але захавала найлепшыя традыцыі. Прадстаўлены прамысловыя прадпрыемствы, харчовая прамысловасць, культура, турызм - ёсць на што паглядзець.

Да Мінскага міжнароднага выставачнага цэнтра пусцяць дадатковыя бясплатныя аўтобусы ад станцый метро "Пушкінская" і "Акадэмія навук".

