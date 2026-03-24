Выстава-кірмаш, майстар-класы, спектаклі - фестываль "Радасць" праходзіць у Мінску
У духоўна-асветніцкім цэнтры "Каўчэг" праходзіць міжнародны праваслаўны фестываль "Радасць". Для дзяцей і дарослых арганізаваны майстар-класы, спектаклі лялечнага тэатра "Батлейка", музычныя паказы. Таксама ў цэнтры разгарнулася вялікая выстава-кірмаш, дзе прапанаваны рэдкія кнігі, абразы, сувеніры ручной працы. На прылаўках нават аліўкавы алей з гары Афон. Духоўны праект міжнародны. Сёлета выстава сабрала 40 удзельнікаў з 6 краін: Беларусі, Расіі, Сербіі, Сірыі, Палесціны, Малдовы і Грэцыі.
Таксама ў рамках фестывалю цэнтр арганізаваў выставу з сапраўднымі рэчамі дынастыі Раманавых. Матэрыялы падаў мінскі калекцыянер Ігар Катоў. У ліку экспанатаў - праграма пацешлівых мерапрыемстваў з каранавання Мікалая II, праграма хатніх канцэртаў царскай сям'і, аўтографы на банкаўскіх чэках і фатаграфіях, асабісты сервіз і прадметы з сталовай Раманавых і шматлікае іншае.