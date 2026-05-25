Выстава TIBO-2026 пройдзе ў Мінску з 26 па 29 мая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Свет лічбавых адкрыццяў і платформа для інавацыйных ідэй: 26 мая ў Мінску стартуе форум TIBO.
На чатыры дні канькабежны стадыён "Мінск-Арэны" стане цэнтрам прыцягнення для вядучых спецыялістаў, наватараў і лідараў IT-галіны. Свае прадукты і сэрвісы прадставяць 70 вядучых гульцоў IT-рынку з Беларусі і Расіі.
Амаль два дзясяткі профільных секцый закрануць пытанні лічбавізацыі прамысловасці, гандлю і АПК, укаранення штучнага інтэлекту ў навуцы, адукацыі і бізнесе, абароны персанальных даных і інтэлектуальнай уласнасці, працы з вялікімі данымі і выкарыстання беспілотных сістэм.
Паралельна з TIBO пройдуць выставы "Транспарт і лагістыка - 2026", а таксама электратранспарту і лічбавы форум.