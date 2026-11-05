Выстава "Жывая спадчына Беларусі" стала ўпрыгажэннем павільёна на ВДНГ

Нацыянальныя касцюмы, ручнікі, выцінанкі. У Маскве прапанавалі шэдэўры беларускай народнай творчасці. Выстава "Жывая спадчына Беларусі: традыцыі і сучаснасць" стала ўпрыгажэннем беларускага павільёна на ВДНГ. Экспанаты прадаставіў Нацыянальны мастацкі музей нашай краіны. Сёння ў яго фондах захоўваюцца сотні шэдэўраў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Напрыклад, у Маскву прыехалі народныя беларускія касцюмы, якія маюць статус культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Тут можна ўбачыць адзенне з паўночнай часткі Беларусі, Падзвіння. Яго адрознівала выкарыстанне небеленага палатна і сіні колер у вышыўцы на спадніцах і паясах. А вось касцюмы з Заходняга Палесся, наадварот, пашытыя з беласнежнай тканіны і з аздабленнем у выглядзе палосак і геаметрычных фігур.

Сімвалічна, што выстава прымеркавана да Года беларускай жанчыны. Маладыя дызайнеры прадставілі гасцям беларускага павільёна на ВДНГ свае калекцыі з лёну, дзе старажытныя традыцыі беларускага ткацтва спалучаюцца з сучасным гарадскім стылем.