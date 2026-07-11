Выставы, сырны фестываль і вялікі гала-канцэрт - Александрыя сустракае гасцей "Купалля"
Аўтар:Антон Малюта
Александрыя зноў збірае сяброў! У аграгарадку Шклоўскага раёна ўжо 17-ы раз праходзіць рэспубліканскае свята "Купалле". Фестываль са спрадвечна нацыянальным каларытам падрыхтаваў праграму да позняй ночы.
На беразе Дняпра разгарнулася вялізная колькасць інтэрактыўных лакацый. Гасцей чакаюць тэматычныя выставы, сырны фестываль, цыркавое шоу і вялікі гала-канцэрт з удзелам беларускіх і расійскіх артыстаў (гл. відэа).