Выяўленне і знішчэнне паветраных цэляў - выпрабаванні для 15-й зенітнай ракетнай брыгады
Аўтар:Аляксандр Камовіч
Праверка боегатоўнасці і адпрацоўка дзеянняў ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных. Падраздзяленні супрацьпаветранай абароны высунуліся ў пазіцыйныя раёны ў рамках раптоўнай праверкі Узброеных Сіл.
Нагадаем, маніторынг арганізаваны па даручэнні Прэзідэнта. Ноччу калоны баявой тэхнікі адправіліся на новыя межы, дзе разлікі ўжо заступілі на баявое дзяжурства. Як праходзяць такія манеўры, якія задачы стаяць перад ракетчыкамі (гл. відэа).