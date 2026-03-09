Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Выяўленне і знішчэнне паветраных цэляў - выпрабаванні для 15-й зенітнай ракетнай брыгады

Праверка боегатоўнасці і адпрацоўка дзеянняў ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных. Падраздзяленні супрацьпаветранай абароны высунуліся ў пазіцыйныя раёны ў рамках раптоўнай праверкі Узброеных Сіл.

Нагадаем, маніторынг арганізаваны па даручэнні Прэзідэнта. Ноччу калоны баявой тэхнікі адправіліся на новыя межы, дзе разлікі ўжо заступілі на баявое дзяжурства. Як праходзяць такія манеўры, якія задачы стаяць перад ракетчыкамі (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства