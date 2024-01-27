"Выклік" для юных патрыётаў з Гомельскай вобласці - на палігоне Белая Лужа яны праходзяць баявую і псіхалагічную падрыхтоўку
Праверку на трываласць і вынослівасць для школьнікаў з Гомельскага рэгіёна арганізавала маладое грамадскае аб'яднанне "Патрыёты Беларусі". Завяршыліся адборачныя этапы рэспубліканскага ваенна-патрыятычнага турніру "Выклік". Зараз у юных "навабранцаў" ідзе барацьба за пуцёўку ў паўфінал. Юнакі і дзяўчаты пабывалі на экскурсіі ў музеі ваеннай тэхнікі пад адкрытым небам і спецыялізаваным класе, прысвечаным аперацыі "Баграціён", адпрацоўвалі навыкі валодання зброяй, праходзілі абкатку танкамі і вучыліся кіраваць беспілотнікамі. Акунулася ў армейскае жыццё і карэспандэнт АТН Кацярына Страха. Падрабязнасці ў відэа.