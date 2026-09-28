X Міжнародны фестываль "Еўразія.DOC" стартуе ў Смаленску
Сёння стартуе X Міжнародны фестываль дакументальнага кіно краін СНД "Еўразія.DOC". Смаленск стаў першым горадам на карце, дзе прадставяць кароткі метр на вялікіх экранах.
Палітра тэм фестывалю шырокая: ад гістарычнай памяці і культурнай спадчыны да сучасных выклікаў і чалавечых лёсаў. Увечары ў смаленскім кінатэатры "Сучаснік" - урачыстая цырымонія з паказам фільма "39-ы медатрад. Бітва за жыццё" Анастасіі Міхайлоўскай і Арцёма Сомава.
У Мінску фестывальная праграма стартуе 1 кастрычніка. Паказы стужак будуць праходзіць у сталічным кінатэатры "Перамога", а таксама на іншых знакавых пляцоўках сталіцы. Адзначым, што ў рамках фестывалю запланаваны творчыя сустрэчы і канферэнцыі. Трыумфатара даведаемся на ўрачыстай цырымоніі закрыцця ў кінатэатры "Беларусь" 2 кастрычніка.