XXXII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні пройдуць у Мінску 25-26 мая
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25 мая ў Мінску стартуюць Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні. Традыцыйны міжнародны форум у падтрымку Дня славянскай пісьменнасці збірае прадстаўнікоў царквы, навукоўцаў, дзеячаў культуры, супрацоўнікаў сферы адукацыі.
У Год беларускай жанчыны ў аснове тэма - "Жанчына ў гісторыі славянскай пісьменнасці". Удзельнікі абмяркуюць ролю жаночага служэння ў гісторыі Праваслаўнай царквы і станаўлення беларускай дзяржаўнасці, а таксама актуальныя пытанні царкоўнай гісторыі, рэлігіязнаўства, багаслоўя і навукі.