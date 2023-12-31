3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Ілона Красуцкая расказала, як працаваць побач з кіраўніком дзяржавы
Што ж, гэты Год міру і стваральнай працы такім і аказаўся. Прынамсі для Беларусі. Наша краіна будавала бальніцы, дзіцячыя сады, мы наводзілі масты не толькі ўнутры дзяржавы, але і спрабавалі стаць тым мастом паміж варагуючымі краінамі, заклікаючы да міру. Важна тое, што за словамі заўсёды стаяла справа.
Найважнейшыя тэмы ўзнімаліся на розных пляцоўках, у тым ліку і самітах. Кліматычны пакінуў след у сэрцах шматлікіх жыхароў планеты. Хоць бы таму, што ніхто не адважыўся сказаць тое, што ўголас заявіў Прэзідэнт Беларусі.
Ад нас з вамі залежыць, якой будзе будучыня. І які выбар зрабіць - таксама залежыць ад кожнага. Галоўныя палітычныя падзеі чакаюць нас наперадзе. Мы рухаемся насустрач буйным электаральным кампаніям.
Адзіны дзень галасавання ў Беларусі - ужо 25 лютага, калі выбірацца будуць дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і мясцовых Саветаў. Затым адбудуцца выбары членаў Савета Рэспублікі, вылучэнне і абранне дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу. Аб падрыхтоўцы і аб галоўных палітычных выніках года мы пагаворым з нашым аглядальнікам Ілонай Красуцкай (падрабязнасці ў відэа).