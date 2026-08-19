Яблычны Спас: як прайшло духоўнае свята ў Лядзенскім манастыры

У праваслаўных вернікаў 19 жніўня - Праабражэнне Гасподняе ці Яблычны Спас. Ва ўсіх храмах з раніцы прайшлі святочныя набажэнствы і традыцыйнае асвячэнне пладоў новага ўраджаю. Урачыста адзначаюць другі Спас і ў вёсцы Малыя Ляды Смалявіцкага раёна.

Праабражэнне Гасподняе ці Яблычны Спас

Светлае свята Праабражэнне Гасподняе - адно з двунадзясятых, самых важных на праваслаўным календары. Штогод у нязменную дату - 19 жніўня - зранку ў царкву спяшаюцца людзі, каб прыняць удзел у набажэнстве, прычасціцца і асвяціць плады новага ўражаю. Кошыкі з дарамі сваіх садоў 19 жніўня прынеслі і прыхаджане Свята-Дабравешчанскага храма ў вёсцы Малыя Ляды Смалявіцкага раёна. Тут, на тэрыторыі мужчынскага манастыра, у вялікія святы шматлюдна, як кажуць, яблыку няма дзе ўпасці. На службу збіраюцца мясцовыя жыхары, прыязджаюць праваслаўныя са сталіцы і ўвогуле з розных куткоў Беларусі. Лядзенскі манастыр - старажытны, ад сярэдзіны XVIII стагоддзя. Намоленае месца. 19 жніўня святочную літургію тут адслужыў епіскап Барысаўскі і Мар'інагорскі ўладыка Амвросій.

Урачыстае набажэнства ў гонар свята і асвячэнне дароў з беларускіх садоў. Але да духоўнай часткі на Яблычны Спас у Малых Лядах сёлета дадалі яшчэ і культурна-асветніцкую. Тут правялі фестываль "Адраджэнне" - запрасілі прыхаджан і гасцей да выстаў у храме і пад адкрытым небам, да музычнай праграмы, да знаёмства з рамеснікамі і народнымі майстрамі і вядома - яблычных пачастункаў.

Вернісаж карцін. Прыманастырская вуліца народных майстроў. Канцэрт духоўнай музыкі. Фестываль "Адраджэнне" - першая ластаўка. Яго прымеркавалі да гістарычнай нагоды - 30-годдзя аднаўлення Лядзенскага манастыра. У 1992 годзе Дабравешчанскі храм атрымаў другое нараджэнне пасля дзесяцігоддзяў ваяўнічага атэізму. Звычайна гэту дату браты-манахі і святкуюць на Праабражэнне Гасподняе. А цяпер вырашылі надаць ёй больш урачыстасці і публічнасці, запрасілі ўсіх ахвотнікаў на фестываль.

Глыбокая гісторыя Лядзенскага манастыра. Яна тоіць незлічонае мноства загадак. І прыехаць, раскрыць для сябе хараство гэтай святой зямлі, утульнасць храма, памаліцца ля цудатворнай іконы Багародзіцы вернікаў запрашаюць не толькі на фестывалі ці вялікія святы. Малыя Ляды чакаюць заўсёды. Браты-манахі частуюць і духоўна, і ласункамі: маюць сваю пасеку і яблычны сад. На 60 сотках пладаносныя дрэвы, яблыкі каля двух дзясяткаў сартоў.