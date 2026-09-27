Як арэндныя дамы дапамагаюць людзям уладкавацца на новым месцы
Арэнднае жыллё павінна стаць больш даступным, першым чынам для тых, хто патрэбен рэгіёнам: маладых спецыялістаў, работнікаў сацыяльнай сферы і сельскай гаспадаркі.
Для маладых спецыялістаў, шматдзетных сем'яў і работнікаў прадпрыемстваў абсалютна розных сфер арэнднае жыллё нярэдка становіцца першым сапраўдным домам.
Не трэба гадамі наймаць кватэру па рыначнай цане, адкладаць пераезд з-за бытавых пытанняў або нават "адтэрмінаваць" мару аб з'яўленні дзяцей у маладой сям'і. Бо, безумоўна, менавіта жыллёвае пытанне - ключавое. Няма дома - няма апоры. І менавіта арэндныя кватэры сталі адказам на запатрабаваны запыт.
А як быць на старце кар'еры, калі малады спецыяліст толькі пачынае шлях? І арэнднае жыллё тут - літаральна выратаванне. З пачатку жніўня да працы прыступілі каля 60 тыс. маладых спецыялістаў. Асаблівая ўвага надаецца медыкам (гл. відэа).