Як беларусы сустракалі Раство ў Свята-Елісавецінскім манастыры
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Святочныя калядныя службы 7 студзеня прайшлі ў больш чым 40 храмах Мінска. На працягу ўсяго дня ў малітве людзі ўспаміналі Збавіцеля і прасілі Божай міласці. Пад купалам дапамогі і духоўнай асветы вернікі сабраліся ў Свята-Елісавецінскім манастыры.
На літургіі прыходзілі цэлымі сем'ямі, што пацвярджае сілу веры беларускага народа. Сотні вернікаў з ночы ішлі на святочныя службы. За больш чым 20 гадоў існавання манастыр стаў духоўнай прыстанню для тых, хто паважае і захоўвае рэлігійныя традыцыі (гл. відэа).