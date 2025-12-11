Глядзець анлайнПраграма ТБ
Як рэалізуюцца сацыяльныя стандарты для камфорту жыцця ў Пастаўскім раёне

У прыярытэтах праграмы развіцця краіны таксама моцныя рэгіёны, даступнасць і якасць медыцыны ў малых гарадах.

Як рэалізуюцца сацыяльныя стандарты для камфорту жыцця ў Пастаўскім раёне і Якія інвестпраекты ў рамках праграмы "Адзін раён - адзін праект" ужо выкананыя?

На шэрагу аб'ектаў 12 снежня пабываў старшыня Палаты прадстаўнікоў - упаўнаважаны прадстаўнік Прэзідэнта ў Віцебскай вобласці Ігар Сергеенка (гл. відэа).

