Як у Татарстане апынуўся Янка Купала

Беларусь у сэрцы кожнага патрыёта роднай краіны, дзе б ён ні знаходзіўся. Так здарылася аднойчы і з народнымі паэтам Беларусі Янкам Купалам, калі эвакуацыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны закінула яго ў Татарстан.

Адпраўляемся ў сяло Пячышчы, якое знаходзіцца недалёка ад Казані.

Спачатку трэба даехаць да паромнай пераправы на ўскраіне сталіцы Рэспублікі Татарстан і ўжо там захапіцца шырокім размахам Волгі. Напэўна, восенню 1941 года менавіта так перапраўляўся народны паэт Беларусі Янка Купала, якога везлі ў эвакуацыю.

Гэта месца ён выбраў выпадкова, бо тут спыняўся на адзін начлег. Але застаўся ў выніку на год, паколькі выйшаў раніцай на высокі бераг Волгі і ўбачыў усе тое, што і мы.

Тут Янка Купала жыў на тэрыторыі былога млына з кастрычніка 1941-га па чэрвень 1942-га. Напіша некалькі твораў, адсюль будзе камандзіраваны ў Маскву, дзе раптоўна пойдзе з жыцця. Але і тут ён жыў толькі роднай Беларуссю.