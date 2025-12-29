Якім Год добраўпарадкавання быў для беларусаў

Кожны беларус ведае, што 2025-ты быў для краіны Годам добраўпарадкавання. За гэтай назвай - праца людзей і з'яўленне новых бальніц, школ, мастоў, спартыўных пляцовак.

Год добраўпарадкавання - 2025

Заслаўе - 24 км ад Мінска. Горад-спадарожнік, таму многія, хто тут жыве, прыязджаючы на працу ў Мінск, разумеюць, які камфорт у сталіцы. Вядома, такі ж хацелася б і дома. І сёлета Заслаўе адчула абнаўленнеў першую чаргу на дарогах і тратуарах. Акрамя гэтага, у горада з'явіўся моладзевы парк са скейт-пляцоўкамі, зонамі адпачынку, ёсць зараз у Заслаўі і новы пляж, і музей пад адкрытым небам.

Як мяняюцца гарады?

Шмат у чым удзельнічаюць і самі гараджане. Часта ініцыятыва зыходзіць ад іх. У Віцебску, напрыклад, прапанавалі праект спартпляцовак для людзей з абмежаванымі магчымасцямі.

Закупілі манеўраныя каляскі з пультам кіравання, абсталяваныя дадатковай рамай, якой спартсмены штурхаюць мяч. Трэніруюцца раз на тыдзень - у чацвер.

У Гродне ў 2025 годзе ўвялі два новыя карпусы пакуль на базе 3-й бальніцы для лячэння анкахворых. Новая ізатопная лабараторыя дазваляе праводзіць даследаванні, па якія раней трэба было ехаць у Мінск. З новага - палатны корпус для тых, хто праходзіць хіміётэрапію, каб яны адчувалі сябе максімальна камфортна.

Акрамя таго, літаральна праз некалькі месяцаў, але ўжо ў 2026-м у Гродне ўвядуць абласную бальніцу. Тэрміны яе будаўніцтва складалі літаральна два гады. І яны цалкам выконваюцца. Аб'ект на кантролі ў Прэзідэнта.

2025 год даў старт пяцігодцы якасці і, вядома, усё, што было зроблена, было б немагчыма без саміх людзей. Два рэспубліканскія суботнікі, акцыя "Дай лесу новае жыццё", простая ініцыятыва - пабудаваць новую пляцоўку, добраўпарадкаваць двор, высадзіць алею - разам мы змаглі зрабіць нашу краіну лепшай.