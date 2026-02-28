3.75 BYN
Якія сюрпрызы ад сакавіка варта чакаць беларусам?
Зіма афіцыйна перадала стырно ўлады вясне, а гэта значыць, што на змену маразам ідзе доўгачаканая адліга. Пачатак сакавіка ўжо радуе беларусаў устойлівым "плюсам". Аднак першы вясновы месяц абяцае паказаць свой капрызны характар. Пры цяперашняй тэмпературы ўсё снежнае покрыва за кароткі тэрмін ператворыцца ў ваду, што можа прывесці да паводак.
Актыўнае раставанне снегу ўжо стартавала на паўднёвым захадзе краіны. Складанае гідралагічнае становішча чакаецца ў басейнах Дняпра, Сожа і Прыпяці. На некаторых участках вада ўжо выйшла на абалону. Спецыялісты МНС ацэньваюць сітуацыю як кантраляваную. Маніторынг вядзецца кругласутачна. У зоне рызыкі сотні населеных пунктаў.
Нараўне з ратавальнікамі ў рэжым павышанай гатоўнасці перайшлі і прадстаўнікі АПК. Пасяўная кампанія не за гарамі, а значыць у майстэрнях і на складах настала гарачая пара. Неабходна ўлічыць усё: ад спраўнасці кожнага трактара да аб'ёмаў пасяўнога матэрыялу.
2013-ты і 2023-ці - гэтыя гады ў Беларусі памятаюць не па календары, а па ўзроўні вады ў дварах. Паводка - з'ява кароткачасовая, але маштаб праблемы можа быць сур'ёзным. Ці паўторыцца гісторыя сёлета? Пакуль метэаролагі ставяць знак пытання. Вясна пакажа.
Зіма афіцыйна здае пазіцыі, пакідаючы пасля сябе капрызную спадчыну: рэзкія перапады тэмператур і снег, якога сёлета хоць адбаўляй. Зараз галоўная інтрыга - як хутка гэтае белае покрыва ператворыцца ў вялікую ваду. Плюсавыя тэмпературы ў канцы лютага - пачатку сакавіка запускаюць працэс раставання снегу. У зоне рызыкі знаходзяцца 60 раёнаў Беларусі.
Геаграфія паводкавых рызык ахоплівае адразу чатыры вобласці краіны. На Брэстчыне ў зоне магчымага падтаплення Столінскі, Пінскі, Брэсцкі і Маларыцкі раёны. У Віцебскім рэгіёне найбольш складанае становішча прагназуецца ў Мёрскім і Верхнядзвінскім раёнах. На Гомельшчыне пад ударам можа апынуцца сам абласны цэнтр, а таксама Гомельскі і Добрушскі раёны. У цэнтральным рэгіёне ў спісе ўразлівых Бярэзінскі, Барысаўскі і Пухавіцкі раёны.
Сёлета паводка прагназуецца больш высокай, чым у папярэднія гады. Чакаецца, што максімальныя ўзроўні вады будуць набліжаны да сярэдніх шматгадовых паказчыкаў.
Алена Зубчонак, начальнік аддзела гідралагічных прагнозаў службы гідралогіі і аграметэаралогіі Белгідрамета:
"На большасці рэк узроўні вады наблізяцца да небяспечных высокіх адзнак, пры якіх раней адзначалася затапленне ўзбярэжных тэрыторый. Найбольш складаная паводкавая сітуацыя чакаецца ў басейнах рэк Днепр, Сож і Прыпяць".
Лёд крануўся, і вялікая вада ўжо заявіла аб сабе на Брэстчыне. У сацсетках набіраюць прагляды кадры з адной з мясцовых вёсак: там талыя воды літаральна паглынулі клубнічныя плантацыі. Градкі ратуюць як могуць.
Таксама паступілі паведамленні аб падтапленні падворкаў і падвалаў прыватных жылых дамоў у Гродзенскім і Ваўкавыскім раёнах. Праблемы аператыўна былі ліквідаваны работнікамі МНС.
Асаблівая ўвага пінскаму Палессю, дзе мясцовасць гістарычна схільная да падтапленняў. Аднак вялікую ваду тут бачылі 13 гадоў таму, калі жыхары вясной перамяшчаліся па вуліцах на лодках, а галоўным атрыбутам былі гумовыя боты.
Быць поўнасцю ўпэўненымі ў тым, што паводка абміне, пакуль заўчасна - сітуацыя можа змяніцца ў любы момант. Праверыць гатоўнасць ратавальнікаў Брэсцкага рэгіёна прыбыў міністр па надзвычайных сітуацыях. Падчас інспекцыі асаблівую ўвагу кіраўнік ведамства надаў стану спецтэхнікі.
Вадзім Сіняўскі, міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі:
"Тэхніка гатова. Асабовы склад здольны выконваць самыя складаныя, шматгранныя задачы па праходжанні паводкавай сітуацыі - да навядзення мастоў, аказання дапамогі па эвакуацыі і падвозу неабходнага абсталявання, прадуктаў харчавання людзям, якія будуць знаходзіцца ў зонах падтаплення".
На кантролі і Гомельская вобласць. Тут тры гады таму вуліцы ператварыліся ў водныя каналы.
У вадзе апынуліся больш як 100 жылых дамоў, звыш 2 тыс. падворкаў і амаль 70 участкаў дарог. Самыя сур'ёзныя разлівы рэк адзначаліся ў абласным цэнтры.
У паўднёва-ўсходнім рэгіёне Беларусі рыхтуюцца загадзя. Першачарговая ўвага надаецца самым уразлівым населеным пунктам рэгіёна, якія больш за іншых трапляюць пад ваду. Але самая галоўная супрацьпаводковая будоўля разгарнулася за некалькі кіламетраў ад Гомеля. Тут ужо на 90 % гатова дамба.
З надыходам вясны выходзіць на лёд становіцца ўсё больш небяспечна. Напрыклад, за найбліжэйшыя тыдні таўшчыня лядовага покрыва на вадаёмах сталіцы змянілася ў некалькі разоў.
Ганна Новікава, афіцыйны прадстаўнік Мінскай гарадской арганізацыі Асвод:
"Таўшчыня лёду за апошнія два дні знізілася з 50 см да 30 см. Пачынаецца адліга і, вядома ж, павышаецца рызыка няшчасных выпадкаў. Мы настойліва рэкамендуем выконваць меры засцярогі".
Супрацоўнікі Асвода перайшлі на ўзмоцнены рэжым: патруляванне вядзецца літаральна кожную гадзіну. У цэнтры ўвагі ратавальнікаў зараз рыбакі-аматары.
"Павялічваем колькасць прафілактычных рэйдаў, колькасць абходаў акваторыі. Зараз робім не радзей, чым адзін раз у гадзіну. Але калі заўважаем асоб на лядовым пакрыцці, у тым ліку нават рыбакоў у выратавальных камізэльках, рэкамендуем ім пакінуць лядовае пакрыццё, - расказаў начальнік выратавальнай станцыі Камсамольскага возера Алег Барысевіч. - У адным месцы таўшчыня лёду 40 см, у другім ужо 10 см. Прычым лёд ужо не суцэльны, а ў большай ступені замёрзлая снежная каша".
Спраўная тэхніка - залог эфектыўнасці будучага ўраджаю. Да вясновай сяўбы аграрыі рыхтуюцца загадзя - праводзяць неабходны рамонт сельгастэхнікі. А адбываецца ўсё ў рамонтна-механічных майстэрнях, дзе работа кіпіць.
У гаспадарцы "Даманава" ўжо правялі рамонт сельгастэхнікі, і да пасяўнога сезона ўсё гатова.
Не менш важная работа ідзе і на складах. Тут чакае выхаду ў поле насенны фонд. Збожжа падрыхтавана да сяўбы: яно прайшло дбайную ачыстку і праверку на якасць. Зернесушыльны комплекс з'явіўся ў гаспадарцы адносна нядаўна - 4 гады таму. Тут захоўваюць 4 тыс. тон збожжа.
"Даманава" - гаспадарка буйная і шматпрофільная. Стаўку робяць на жывёлагадоўлю, але не забываюць і пра кармавую базу: тут паспяхова вырошчваюць сою, збожжа і кукурузу. Мехдвор па праве лічыцца ўзорным - на лінейцы гатоўнасці больш за 70 адзінак айчыннай тэхнікі. Няхай надвор'е дыктуе свае правілы, аграрыі на месцах да іх адаптаваліся. Кліматычныя сюрпрызы іх не палохаюць.
Сяргей Круталевіч, дырэктар СВУ "Даманава":
"У нас пясчаныя землі і тарфянікі. Калі выконваць тэхналогію, нават у любы капрызны год можна атрымаць добры вынік".
Вясна - гэта заўсёды абнаўленне, але для профільных служб гэта перш за ўсё экзамен на аператыўнасць. Прагнозы сіноптыкаў, пільнасць Асвода і гатоўнасць аграрыяў - складальнікі адной задачы: сустрэць сезон бяспечна і эфектыўна.