Якія сюрпрызы ад сакавіка варта чакаць беларусам?

Геаграфія паводкавых рызык ахоплівае адразу чатыры вобласці краіны. На Брэстчыне ў зоне магчымага падтаплення Столінскі, Пінскі, Брэсцкі і Маларыцкі раёны. У Віцебскім рэгіёне найбольш складанае становішча прагназуецца ў Мёрскім і Верхнядзвінскім раёнах. На Гомельшчыне пад ударам можа апынуцца сам абласны цэнтр, а таксама Гомельскі і Добрушскі раёны. У цэнтральным рэгіёне ў спісе ўразлівых Бярэзінскі, Барысаўскі і Пухавіцкі раёны.

Лёд крануўся, і вялікая вада ўжо заявіла аб сабе на Брэстчыне. У сацсетках набіраюць прагляды кадры з адной з мясцовых вёсак: там талыя воды літаральна паглынулі клубнічныя плантацыі. Градкі ратуюць як могуць.

"Павялічваем колькасць прафілактычных рэйдаў, колькасць абходаў акваторыі. Зараз робім не радзей, чым адзін раз у гадзіну. Але калі заўважаем асоб на лядовым пакрыцці, у тым ліку нават рыбакоў у выратавальных камізэльках, рэкамендуем ім пакінуць лядовае пакрыццё, - расказаў начальнік выратавальнай станцыі Камсамольскага возера Алег Барысевіч. - У адным месцы таўшчыня лёду 40 см, у другім ужо 10 см. Прычым лёд ужо не суцэльны, а ў большай ступені замёрзлая снежная каша".