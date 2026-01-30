3.75 BYN
Яна стаяла ля вытокаў селекцыі - распавядзём пра гераіню, на рахунку якой амаль 30 сартоў рапсу
Аўтар:Дар'я Рачко
На рахунку Ядвігі Пілюк некалькі дзясяткаў сартоў рапсу. Іх яна стварыла разам са сваёй камандай. Культура сёння - гэта чорнае золата для нашай краіны. І мы ўваходзім у дзясятку лепшых у свеце вытворцаў рапсавага алею.
Галоўная па рапсу
Ядвіга Пілюк можа гадзінамі захоплена распавядаць пра рапс. Гэта справа яе жыцця, яна прысвяціла культуры без малога 40 гадоў.
І нядзіўна, што Ядвіга Эдвардаўна пайшла менавіта ў гэту прафесію. Па сямейнай лініі цэлая плеяда кандыдатаў навук, сама яна прафесар. Разам з камандай за апошнія гады стварылі каля 30 сартоў азімага і яравога рапсу (падрабязнасці ў відэа).