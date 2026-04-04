Яны чытаюць таямніцы зямлі: Дзень геолага адзначаюць у Беларусі

Нетры беларускай зямлі - сапраўдная скарбніца. І тыя, хто ўмее чытаць яе таямніцы, 5 красавіка прымаюць віншаванні. Прафесійнае свята адзначаюць геолагі Беларусі. Менавіта іх намаганнямі створана сыравінная база для вытворчасці ўгнаенняў, будматэрыялаў і шкла, а нафтаперапрацоўка і энергетыка забяспечаны палівам. Усяго ў краіне адкрыта больш за 50 відаў карысных выкапняў.