Яны чытаюць таямніцы зямлі: Дзень геолага адзначаюць у Беларусі
Нетры беларускай зямлі - сапраўдная скарбніца. І тыя, хто ўмее чытаць яе таямніцы, 5 красавіка прымаюць віншаванні. Прафесійнае свята адзначаюць геолагі Беларусі. Менавіта іх намаганнямі створана сыравінная база для вытворчасці ўгнаенняў, будматэрыялаў і шкла, а нафтаперапрацоўка і энергетыка забяспечаны палівам. Усяго ў краіне адкрыта больш за 50 відаў карысных выкапняў.
Яны асвойваюць падземныя гарызонты, пашыраюць сыравінную базу і ўкараняюць інавацыі. Праца сучасных геолагаў - падмурак рэсурсавай бяспекі Беларусі. Узброіўшыся перадавымі метадамі і звышдакладнымі прыборамі, спецыялісты здабываюць з нетраў максімум карысці для эканомікі і жыхароў нашай краіны.
Забяспечыць прамысловасць запатрабаванай сыравінай - прыярытэт галіны. Па выніках 2025 года здабыча вуглевадародаў склала каля 2 млн тон. Упэўнены рост і ў сегменце будаўнічых матэрыялаў: пяску і супясчанага грунту для вытворчасці цэменту здабыта больш чым 570 тыс. тон. Павялічыліся аб'ёмы даставання каменнай солі, даламіту і мергельна-крэйдавых парод. Растуць і запасы фармовачных пяскоў - сыравіны для ліцейнай вытворчасці.
"Наша мінеральная сыравіна запатрабаваная нашымі прадпрыемствамі, і мы зараз менш звяртаем увагі на імпартную сыравіну, тое, што і гаворыць заўсёды Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь - выкарыстоўваць больш мясцовыя карысныя выкапні. Таксама адзначаецца і рост узроўню здабычы торфу", - расказаў намеснік гендырэктара НПЦ па геалогіі Васіль Колб.
Асаблівая ўвага надаецца галоўнаму рэсурсу рэспублікі - падземным водам. Па аб'ёмах яны пераўзыходзяць усе астатнія выкапні разам узятыя. Патэнцыял нетраў - больш чым 43 млн кубаметраў вады за суткі. Такія запасы гарантуюць кожнаму жыхару высокую забяспечанасць чыстай пітной вадой.
У сваёй рабоце асаблівы акцэнт геолагі робяць на рэгіянальным вывучэнні нетраў. Сёння пад пільным поглядам спецыялістаў, напрыклад, поўнач краіны - Віцебская вобласць. Задача, пастаўленая кіраўніком дзяржавы, куды шырэйшая - павялічыць аб'ёмы геолагаразведвальных работ. Гэта дазволіць не толькі папоўніць запасы нафты, але і адкрываць новыя радовішчы.
Сучасная геалогія - работа на вынік. Разведка нетраў, прымнажэнне запасаў і беражлівае выкарыстанне падземных багаццяў - залог устойлівага развіцця краіны. І ў гэтым руху наперад важная праца кожнага, бо беларускія нетры яшчэ поўныя адкрыццяў. А тыя, хто шукае, абавязкова іх знойдуць.