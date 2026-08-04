Японская жымаласць на беларускай зямлі: сям'я фермераў вырошчвае суперфуд пад Мінскам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У самым разгары зараз збор ягаднага ўраджаю. Сапраўдны вітамінны скарб вырошчваюць прама пад Мінскам. Сям'я фермераў Сідаравых вывела вырошчванне жымаласці на прамысловы ўзровень.
15 гадоў таму ўсё пачыналася як эксперымент з дурніцамі. Праект атрымаўся і даў старт новым ідэям - закласці плантацыю жымаласці. Культура - карэнная жыхарка Японіі і Далёкага Усходу Расіі, але сёння яна выдатна адчувае сябе на беларускай зямлі.
Першыя тоны ўраджаю ўжо паспрабавалі пакупнікі. Па гусце салодкія плады нагадваюць сумесь чарніц, брусніц, суніц і лічацца моцным прыродным суперфудам з-за рэкорднай колькасці антыаксідантаў (больш падрабязна – глядзіце відэа).