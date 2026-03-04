3.75 BYN
Юбілей "Белавія" - за 30 гадоў авіякампанія перавезла амаль 40 млн пасажыраў
Новыя краіны і кантыненты Беларусь адкрывае дзякуючы Нацыянальнай авіякампаніі "Белавія". 5 сакавіка 2026 года ёй споўнілся 30 гадоў. У віншаванні ад Прэзідэнта гаворыцца, што нягледзячы на санкцыйны націск, авіякампанія трымае высокую планку і з упэўненасцю глядзіць у будучыню: абнаўляе паветраны флот і пашырае геаграфію палётаў.
1996 год знакавы для беларускай грамадзянскай авіяцыі: тады па сутнасці быў дадзены старт развіццю міжнароднай маршрутнай сеткі і маштабнаму абнаўленню паветранага флоту.
Пункт адліку - 5 сакавіка 1996 года. Але фактычна гісторыя авіякампаніі пачынаецца ў 1933 годзе з адкрыцця Мінскага аэравакзала і першага паштова-пасажырскага рэйса ў Маскву праз тры гады, у 1936-м. Ужо пасля вайны будынак аэравакзала абнавілі. Ён захаваўся і па сённяшні дзень. Зараз гэта помнік архітэктуры і музей, які захоўвае памяць аб першым рэгулярным палёце.
У красавіку трэці далёкамагістральны самалёт стане на крыло
Сёння палётная праграма Нацыянальнага авіяперавозчыка шырокая - 18 краін, і нягледзячы на ўсе складанасці (кавідныя або цяперашнія абмежаванні на палёты ў Персідскім заліве), у планах і Туніс, і Іарданія. Каб лятаць далёка, кампанія абнаўляе свой флот. Два аэробусы А330 ужо ў страі. У красавіку і трэці паставяць на крыло.
"Адна справа, калі чалавек адказвае за 189 пасажыраў, другая - за 285. Сто чалавек розніца, - адзначыў камандзір атрада пілотаў авіякампаніі "Белавія" Алег Салтоўскі. - Далёкамагістральныя палёты - вялізная адлегласць, вялізная вышыня, вялізная хуткасць. Тут зусім іншы падыход. Гэта можна параўнаць з палётам на Месяц".
Тэхніка будзе набывацца пры першай магчымасці
Прыглядаюцца зараз і да расійскай авіяцыйнай прамысловасці, дэталёва будуць гаварыць, калі першы самалёт будзе гатовы. Але абнаўленне парка заўсёды ў прыярытэце.
Ігар Чаргінец, гендырэктар авіякампаніі "Белавія":
"Ні на секунду не адмаўляліся ад ідэй па абнаўленні флоту, па павелічэнні флоту. І нам гэта вельмі неабходна. Тэхніка будзе набывацца пры першай жа магчымасці. Я думаю, што мы сёлета зможам дадаць у наш флот самалёты".
Сёння калектыў пілотаў "Белавія" - гэта сплаў маладосці і вопыту
Попыт на палёты расце. Беларусы прывыклі і любяць лятаць. І лятаць з камфортам. Бяспеку, сэрвіс і прафесійнае майстэрства ў кампаніі заўсёды трымаюць на вышыні. Сярэдні ўзрост пілотаў - 39 з паловай гадоў. Сплаў вопыту і маладосці дае добры вынік. У 2025 годзе адбыўся першы выпуск пілотаў грамадзянскай авіяцыі БДАА. З 10 шасцёра ў камандзе "Белавія".
"Зараз тры чалавекі праходзяць праграму ўводу ў строй у якасці другіх пілотаў. На самалёце "Эмбраер" два чалавекі пачалі штурманскія палёты. Ідзе працэс уводу моладзі на самалёце "Боінг-737", таксама два чалавекі. Я вельмі задаволены гэтымі хлопцамі. Гэта добрая моладзь, гэта таленавітая моладзь", - сказаў Алег Салтоўскі.
У 2026 годзе плануюць узяць у каманду трох выпускнікоў. Канкурэнцыя высокая. У "Белавія" хочуць трапіць і асы вышыні з іншых краін. Добрыя ўмовы для працы і жыцця ў Беларусі - вялікі плюс. І вылетаў усё больш. За 30 гадоў - 40 млн пасажыраў. У авіякампаніі імкнуцца да піку 2019-га, калі за год перавезлі больш чым 4 млн.
Дзверы адчыненыя для прафесіяналаў з вялікім жаданнем працаваць
У "Белавія" гавораць: уся каманда працуе на камандзіра карабля, а камандзір на пасажыраў. А яшчэ гатовы прымаць у сваю сям'ю, але толькі аднадумцаў. Каб разам далей ствараць гісторыю "Белавія" і ў любых акалічнасцях быць на вышыні.