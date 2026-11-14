Юбілей Мінскай гарадской тэлефоннай сеткі - як складваўся падмурак дзяржаўнай электрасувязі

14 лістапада адзначае 130-гадовы юбілей Мінская гарадская тэлефонная сетка. У 1896 годзе ў сталіцы ўвялі ў строй першую станцыю. Тады яна налічвала толькі 100 нумароў. Сёння ж філіял абслугоўвае звыш 780 тыс. абанентаў стацыянарнай тэлефаніі.

Калісьці пачуць "алё" ў трубцы было сапраўдным цудам. Званка заўсёды чакалі з асаблівым трапятаннем, а ледзь пачуюць - беглі з усіх ног. Тэлефон засцерагалі - апарат мала хто мог сабе дазволіць. Першымі, хто ацаніў усю раскошу сувязі, сталі жыхары Мінска.

Першымі ўладальнікамі сталі людзі не простыя. Не для забавы ім неабходная была сувязь. Рашэнні важных спраў горада стаялі вышэй за ўсё. Так і зараджалася гісторыя Мінскай тэлефоннай сеткі (гл. відэа).