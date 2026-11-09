Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГТранспартРэлігіяАрміяГісторыяСям'я і дзеціАдукацыяДумкаМоладзьТурызмЭкалогія

Юрый Башмет удастоены медаля "За ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы"

Аўтар:

Урачыстая цырымонія ўручэння медалёў "За ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы" адбылася 9 лістапада ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

Узнагародай адзначаны прадстаўнікі міністэрстваў эканомікі, транспарту, прамысловасці і не толькі - усе тыя, хто сёння ўносіць істотны ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы. Медал ўдастоены і народны артыст СССР Юрый Башмет.

Фінальным акордам цырымоніі стаў канцэрт моладзевага беларуска-расійскага сімфанічнага аркестра пад кіраваннем Юрыя Башмета.

Раздзелы:

ГрамадстваКультура

Чытайце таксама