Юрый Башмет удастоены медаля "За ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы"
Урачыстая цырымонія ўручэння медалёў "За ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы" адбылася 9 лістапада ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі.
Узнагародай адзначаны прадстаўнікі міністэрстваў эканомікі, транспарту, прамысловасці і не толькі - усе тыя, хто сёння ўносіць істотны ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы. Медал ўдастоены і народны артыст СССР Юрый Башмет.
Фінальным акордам цырымоніі стаў канцэрт моладзевага беларуска-расійскага сімфанічнага аркестра пад кіраваннем Юрыя Башмета.