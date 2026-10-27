З 1 лістапада ў Беларусі павялічацца дапамогі па доглядзе пажылых і інвалідаў I групы
У Беларусі з 1 лістапада вырасце бюджэт пражытачнага мінімуму. Прапарцыянальна павялічыцца і шэраг сацыяльных выплат. Так, вырасце дапамога па па доглядзе пажылога чалавека, старэйшага за 80 гадоў, або інваліда I групы. Памер выплат традыцыйна сувымерны з бюджэтам пражытачнага мінімуму.
Пры доглядзе аднаго чалавека сума складзе 535 рублёў 70 капеек. Калі чалавек клапоціцца аб двух і больш непрацаздольных грамадзянах, выплата павялічыцца да 642 рублёў 84 капеек.
Новыя памеры дапамог будуць дзейнічаць да 31 студзеня 2027 года. Падаць заяву можна ў службу "Адно акно" мясцовага выканкама або ва ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне па месцы жыхарства чалавека, які мае патрэбу ў доглядзе.