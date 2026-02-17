3.72 BYN
З 1 сакавіка ў дзіцячых садах Беларусі з'явяцца групы для малышоў да 2 гадоў
У дзіцячы сад у першы год жыцця. У Беларусі пашыраюць доступ да дашкольнай адукацыі. З 1 сакавіка групы для дзяцей да 2 гадоў з'явяцца ў кожным раёне краіны.
Сёння большасць садоў арыентавана на прыём дзяцей старэйшага ўзросту. Гэта звязана з працягласцю водпуску па догляду дзіцяці да 3 гадоў. Аднак усё больш бацькоў плануюць вярнуцца на працу раней. І сістэма дашкольнай адукацыі актыўна перабудоўваецца пад гэты запыт.
"Згодна з аператыўнымі звесткамі, якія мы маем на сённяшні момант, ужо ў канцы лютага - пачатку сакавіка каля 115 новых груп для такіх дзетак адкрыюцца ў дзіцячых садах нашай краіны. Мы чакаем, што дзесьці каля 1 тыс. малышоў паступяць у гэты перыяд", - расказала намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення - начальнік аддзела дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Альбіна Давідовіч.
Заканадаўства дазваляе прымаць дзяцей да 2 гадоў у дзіцячыя сады. Для гэтага могуць стварацца групы першага года жыцця і ад аднаго да двух гадоў. Таксама прадугледжаны рознаўзроставыя групы: для дзяцей ад 1 да 7 гадоў. Пры наяўнасці заявак ад бацькоў установы змогуць адкрываць спецыялізаваныя групы альбо даваць месцы ва ўжо дзеючых рознаўзроставых фарматах.
