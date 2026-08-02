З 1 жніўня шматдзетныя сем'і могуць аформіць матдапамогу да школы

У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да новага навучальнага года. З 1 жніўня шматдзетныя сем'і могуць аформіць аднаразовую матэрыяльную дапамогу да школы. Выплата робіцца на кожнае дзіця-школьніка.

Атрымаць яе могуць сем'і, у якіх выхоўваюцца трое і больш дзяцей да 18 гадоў, незалежна ад узроўню даходу. Памер выплаты разлічваецца зыходзячы з бюджэту пражытачнага мінімуму. Пасля яго павелічэння дапамога на кожнае дзіця-школьніка складае 159 рублёў 11 капеек, што амаль на 13 рублёў больш, чым год таму.

Падаць заяву можна ў органы сацыяльнай абароны па месцы жыхарства, а ў Мінску і некаторых раёнах Брэсцкай, Віцебскай і Гродзенскай абласцей - па месцы вучобы дзіцяці.