З 15 мая ў Беларусі праходзіць рэспубліканская акцыя "Бяспечныя канікулы"

Пакуль старэйшыя рыхтуюцца да паступлення ў ВНУ і каледжы, школьнікі атрымліваюць асалоду ад летніх канікул. Міністэрства адукацыі нагадвае пра галоўныя правілы бяспекі, каб лета прайшло без трагедый: у першую чаргу пільнасць трэба ўзмацніць менавіта бацькам, расказаць дзецям пра месцы павышанай небяспекі і магчымых рызыках.

"Перад канікуламі, у апошнія навучальныя дні, мы пастараліся з дзецьмі - з кімсьці ўзнавіць у памяці, а кагосьці навучыць правілам бяспекі. Мы актуалізавалі правілы дарожнага руху і паводзін на вадзе, а таксама правілы, неабходныя пры камунікацыі ў інтэрнэце: з кім мець зносіны, як рэагаваць на спам, пра якія трывожныя сігналы адразу паведамляць дарослым, якія знаходзяцца побач. Вядома ж, вялікая частка нашых дзяцей сёння адпачывае ў летніх аздараўленчых лагерах, таму ў загадзе Міністэрства адукацыі значная ўвага была нададзена і гэтаму пытанню. У межах маніторынгу мы працягваем кантраляваць бяспеку знаходжання дзяцей у летніх аздараўленчых лагерах".