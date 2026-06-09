3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
З 15 мая ў Беларусі праходзіць рэспубліканская акцыя "Бяспечныя канікулы"
Пакуль старэйшыя рыхтуюцца да паступлення ў ВНУ і каледжы, школьнікі атрымліваюць асалоду ад летніх канікул. Міністэрства адукацыі нагадвае пра галоўныя правілы бяспекі, каб лета прайшло без трагедый: у першую чаргу пільнасць трэба ўзмацніць менавіта бацькам, расказаць дзецям пра месцы павышанай небяспекі і магчымых рызыках.
Кацярына Пятруцкая, намміністра адукацыі Беларусі:
"Перад канікуламі, у апошнія навучальныя дні, мы пастараліся з дзецьмі - з кімсьці ўзнавіць у памяці, а кагосьці навучыць правілам бяспекі. Мы актуалізавалі правілы дарожнага руху і паводзін на вадзе, а таксама правілы, неабходныя пры камунікацыі ў інтэрнэце: з кім мець зносіны, як рэагаваць на спам, пра якія трывожныя сігналы адразу паведамляць дарослым, якія знаходзяцца побач. Вядома ж, вялікая частка нашых дзяцей сёння адпачывае ў летніх аздараўленчых лагерах, таму ў загадзе Міністэрства адукацыі значная ўвага была нададзена і гэтаму пытанню. У межах маніторынгу мы працягваем кантраляваць бяспеку знаходжання дзяцей у летніх аздараўленчых лагерах".
З 15 мая да апошняга дня лета ў Беларусі праходзіць рэспубліканская акцыя "Бяспечныя канікулы". Яе мэта - замацаваць жыццёва важныя правілы паводзін. МНС адзначае несуцяшальную статыстыку па гібелі на вадзе, а таксама па пажарах, якія ўзнікаюць з-за дзіцячага свавольства.