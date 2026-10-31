З чарнаты - у святло: эвакуіраваныя з Алешак упершыню за доўгі час убачылі мірнае жыццё

Маштабная гуманітарная місія па эвакуацыі жыхароў Алешак паспяхова завершана. Шлях заняў больш за суткі. Раніцай самалёты селі ў аэрапорце Гомеля. Беларусь сустрэла эвакуіраваных жыхароў Алешак, атуліўшы іх шчырай чалавечай цеплынёй і максімальным клопатам. У гэты няпросты жыццёвы момант беларуская зямля стала для пацярпелых надзейным прычалам, дзе кожны знайшоў не проста бяспечны дах, а сапраўднае душэўнае суцяшэнне.

Невялікі прыпынак у Беларусі для жанчын, дзяцей, пенсіянераў і маламабільных людзей стаў глытком свежага паветра. Як яны самі прызнаваліся, трапілі з пекла ў рай. Па даручэнні кіраўніка дзяржавы быў аператыўна мабілізаваны медперсанал, падрыхтаваны ложкі, а таксама сфарміравана 21-я ініцыятыўная група па аказанні дапамогі на месцах.

У Гомелі людзі атрымалі ўсю неабходную медыцынскую дапамогу. Валанцёры і вялікая каманда самых розных спецыялістаў прыклалі ўсе намаганні, каб акружыць людзей шчырай увагай, сагрэць іх сэрцы клопатам і вярнуць ім доўгачаканае пачуццё міру і стабільнасці. Іх сагрэлі, смачна накармілі і сабралі для іх частаванне ў дарогу (гл. відэа).