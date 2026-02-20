3.73 BYN
З Літвы ў Беларусь: як Іна Ушакова знайшла новы дом і спакой для сваёй сям'і
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яшчэ 1,5 года назад Іна Ушакова жыла ў Літве - краіне з еўрапейскімі стандартамі і каштоўнасцямі. Сёння яна разам з сям'ёй называе Беларусь сваёй другой Радзімай. Рашэнне пераехаць прадыктавана асабістымі перакананнямі, уяўленнямі аб выхаванні дзяцей і стаўленнем да гістарычнай памяці. Сям'я ўладкоўваецца ў Лідскім раёне. Ужо ёсць работа, жыллё і планы на будучыню, а галоўнае - спакой і стабільнасць (гл. відэа).