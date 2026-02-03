"З пачатку года адбылося больш за 900 выпадкаў" – Сіняўскі пра аварыйныя адключэнні электраэнергіі

Кіраўніка дзяржавы ў першую чаргу цікавіла праца сістэм цепла- і водазабеспячэння, перш за ўсё жылля, аб'ектаў эканомікі і сельскай гаспадаркі. Адна з галоўных задач - забеспячэнне аператыўнай ліквідацыі наступстваў у выпадку надзвычайных сітуацый.

Прэзідэнт звярнуў увагу на каардынацыйную ролю МНС сярод дзяржорганаў у гэтым працэсе. Як далажыў міністр па надзвычайных сітуацыях, усе пытанні, звязаныя з ліквідацыяй наступстваў аварый на аб'ектах цеплазабеспячэння па краіне, вырашаныя. На ліквідацыю аварый ішло, як правіла, не больш як суткі (за выключэннем пашкоджання цеплатрасы ў Мінску). Акрамя таго, была аператыўна адноўлена падача электрычнасці на ўсіх аб'ектах у населеных пунктах, дзе фіксаваліся аварыйныя адключэнні (больш за 900 выпадкаў). Па выніках даклада Прэзідэнту Вадзім Сіняўскі адказаў на пытанні журналістаў (гл. відэа).