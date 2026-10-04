З пачатку лета ў лясах Беларусі заблудзіліся 266 чалавек

Сезон ціхага палявання ў Беларусі ў самым разгары. З пачатку лета ў прыродных экасістэмах заблудзіліся 266 чалавек, з іх 13 дзяцей. За суткі ў ратавальнікаў налічваецца да 5 выездаў. Ключавы фактар пошукавых дзеянняў - час.

Толькі супрацоўнікам МНС Брэста ў 2026 годзе ў 12 выпадках даводзілася выязджаць на сігналы аб зніклых, з іх адно дзіця. У працы выкарыстоўваюць у тым ліку беспілотнікі з цеплавізарамі і тэхніку павышанай праходнасці.

Для каардынацыі пошукаў і кантролю сітуацыі ствараюць адмысловую сетку, якая накладваецца на карту мясцовасці - гэта сектар, у якім задзейнічаны дзясяткі ратавальнікаў. Паралельна вядзецца візуальны пошук з дапамогай беспілотнікаў і авіяцыі. Абавязкова праводзіцца прафілактычная работа з насельніцтвам.