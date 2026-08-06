З верасня ў Беларусі мяняюцца падыходы ў арганізацыі школьнага харчавання

З верасня ў беларускіх школах мяняюцца падыходы да арганізацыі харчавання - адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр. Карэкціроўкі закрануць школьнае меню (стравы стануць больш смачнымі і карыснымі), узроставыя нормы, кошт абедаў, а таксама асартымент прадукцыі ў буфетах.

Адаптаваць меню пад рэальныя густы дзяцей, аптымізаваць работу сталовых і ўзмацніць кантроль якасці - такія галоўныя мэты абноўленага стандарту. Адно з новаўвядзенняў датычыцца аднаразовага харчавання: для яго ўводзіцца адзіны комплекс.

У першую змену школьнікі атрымаюць другі сняданак, а ў другую - падвячорак. Меню ўключае тры абавязковыя пазіцыі: свежую салату, гарачую страву і напой. Акрамя таго, на аснове рэгулярных апытанняў і маніторынгу густаў вучняў спецыялісты змогуць аператыўна абнаўляць рацыён у кожнай канкрэтнай школе.

Што датычыцца самога рацыёну, то школьнае меню стане больш разнастайным. Пашыраецца асартымент прадуктаў, дазволеных для дзіцячага харчавання. У рацыён афіцыйна ўключылі якасныя гатовыя паўфабрыкаты з мяса, рыбы і гародніны. Зняты і некаторыя ранейшыя табу, у тым ліку па выкарыстанні мясных паштэтаў і хлебабулачных вырабаў.

Зменіцца і буфетная зона. З'явяцца гандлёвыя аўтаматы з ежай і напоямі, карыснымі для дзяцей. Акцэнт у асартыменце будзе зроблены на айчынных вытворцах. Да новай сістэмы харчавання беларускія школы пяройдуць ужо ў пачатку гэтага навучальнага года.