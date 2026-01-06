Глядзець анлайнПраграма ТБ
За 5 гадоў у Беларусі пабудуюць і рэканструююць не менш за 25 тыс. км дарог

Новая якасць аўтамабільных дарог, якія адказваюць сучасным стандартам бяспекі, - галоўная задача дзяржаўнай праграмы "Дарогі Беларусі".

Яна зацверджана на 5 гадоў. Ключавое ў ёй - падтрымліванне буйных рэспубліканскіх трас і невялікіх пад'язных у аграгарадках у добрым стане, тым самым забяспечваючы камфортнае жыццё ў любым пункце краіны.

На гэта ўплывае, дарэчы, і грамадскі транспарт. Дастатковая яго колькасць скарачае і час у дарозе, і чаканне на прыпынках. Вырашаць усе гэтыя пытанні заклікана яшчэ адна дзяржпраграма - "Транспарт Беларусі".

Колькі абновім магістраляў? Дзе пабудуем новыя, ці стане больш электробусаў на вуліцах гарадоў? (падрабязнасці ў відэа).

