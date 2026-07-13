За Дзяржаўны знак якасці ў 2026 годзе пазмагаюцца 260 айчынных тавараў

На атрыманне Дзяржаўнага знака якасці ў 2026 годзе прэтэндуюць 260 тавараў. Аб гэтым журналістам расказала старшыня Дзяржаўнага камітэта па стандартызацыі Алена Маргунова, праінфармавала БЕЛТА.

Алена Маргунова адзначыла, што традыцыя ўручэння знакаў якасці сапраўды атрымала новае дыханне па ініцыятыве кіраўніка дзяржавы. "Сёлета мы ўжо трэці раз праводзім конкурс на Дзяржаўны знак якасці. На сённяшні дзень пададзена 260 заявак ад 150 прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь. Цяпер працуюць экспертныя камісіі, якія ацэньваюць прадукцыю па пяці крытэрыях, што ўтвараюць наш "пяцівугольнік" знака якасці. Гэта бяспека, экалагічнасць, тэхналагічнасць, інавацыйнасць і эстэтычнасць", - падкрэсліла яна.

Усе профільныя дзяржаўныя органы да 1 жніўня прадставяць свае экспертныя ацэнкі ў балах. Затым сакратарыят конкурснай камісіі вызначыць пераможцаў і прадставіць іх на рэспубліканскую атэстацыйную камісію, якая пройдзе восенню. Вынікі за 2026 год плануюць падвесці да кастрычніка.

Асобна Алена Маргунова адзначыла галасаванне спажыўцоў. Крытэрый "Эстэтычнасць" - гэта самая важная ацэнка, таму што тут галасуе менавіта спажывец. "Гэта візуалізацыя тавараў на паліцах, іх эстэтыка і эрганоміка. Пакупнік галасуе за той тавар, які яму найбольш прыемны візуальна, наколькі ён прадстаўлены на паліцы і наколькі правільна выбрана ўпакоўка. Галасаванне прадоўжыцца да 26 ліпеня. Кожны спажывец можа выбраць толькі адзін тавар. На сённяшні дзень прагаласавалі ўжо больш як 33,5 тыс. чалавек, і мы спадзяёмся, што да канца ліпеня гэта лічба яшчэ вырасце", - дадала старшыня Дзяржкамітэта па стандартызацыі.