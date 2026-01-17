Глядзець анлайнПраграма ТБ
Заўсёды своечасова: міліцыянеры Беларусі дапамагаюць вадзіцелям у моцныя маразы

Моцныя маразы - сапраўднае выпрабаванне для вадзіцеляў, а яшчэ праверка на чалавечнасць. У Оршы байцы аховы дапамаглі вадзіцелю з маленькімі дзецьмі, які захрас на дарозе.

Пры патруляванні нарад групы затрымання звярнуў увагу на аўтамабіль, які стаяў у баку праезнай часткі на аварыйцы. Машына не заводзілася, з-за моцнага холаду замерзла каробка-аўтамат. Пакідаць дзяцей у салоне было нельга. Іх міліцыянеры ў першую чаргу адвезлі дадому да мамы. Пасля вярнуліся да галавы сямейства і агульнымі намаганннямі завялі машыну.

Такая ж гісторыя была і ў Слоніме. У аўталэдзі па дарозе сеў акумулятар, машына на аварыйцы стала на скрыжаванні, стварыўшы перашкоду для іншых вадзіцеляў. Байцы аховы дапамаглі завесці іншамарку.

