3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Затрыманы 19-гадовы сутэнёр з Мінска, які ўцягваў у прастытуцыю школьніц
Аператыўнікі ў сферы нораваў надзелі наручнікі на 19-гадовага сутэнёра з Мінска.
Як паведамілі ў МУС, у прастытуцыю хлопец уцягваў школьніц і арганізоўваў ім сустрэчы з некалькімі мужчынамі за дзень.
З 15-гадовай жыхаркай Мінскай вобласці малады чалавек пазнаёміўся ў віртуальнай перапісцы. Высветлілася, што ён арганізоўваў ёй рандэву з інтым-паслугамі для кліентаў з лютага па снежань мінулага года.
Кліентаў шукаў у сталіцы праз інтэрнэт, дамаўляўся аб сустрэчы, пасля чаго школьніца выязджала да іх дамоў. "Працавала" ў асноўным у выхадныя, атрымліваючы за дзень па некалькі заказаў. Вядома, што сутэнёр уцягваў у незаконны занятак і іншых дзяўчат. Яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
За арганізацыю і ўцягванне ў прастытуцыю ўзбуджана крымінальнае справа. У міліцыі працягваюць высвятляць усе эпізоды злачыннай дзейнасці фігуранта.