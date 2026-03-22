Заканадаўчы дзень у ПП: дэпутаты разгледзяць 4 законапраекты, у тым ліку і аб лічбавым рублі

Важны заканадаўчы дзень. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў збяруцца на пасяджэнні сесіі. На парадку - 4 законапраекты. Мабыць, самы рэзанансны - аб лічбавым рублі. У дадатак да наяўных грошай і безнаяўнасці ўводзіцца трэцяя, лічбавая, форма грошай.



У вопытна-прамысловую эксплуатацыю яе плануецца запусціць ужо 1 ліпеня. Таксама сёння на парадку дэпутатаў ратыфікацыя міжнароднага дакумента аб ліквідацыі двайнога падаткаабкладання з М'янмай. І ў другім чытанні парламентарыі разгледзяць дакументы па пытаннях нарматворчасці і нетракарыстання