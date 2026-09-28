Захаваем сэрца здаровым: у Мінску стартаваў рэспубліканскі марафон
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Захаваем сэрца здаровым. У Мінску ў гандлёвым цэнтры "Сталіца" адбылося адкрыццё рэспубліканскага марафона да Сусветнага дня сэрца. Арганізатар ініцыятывы - Беларускі саюз жанчын. Таксама ў рамках мерапрыемства гасцям яшчэ раз нагадалі пра важнасць берагчы ўласнае здароўе і своечасова наведваць урача.
Акцэнтам сустрэчы стала тэатральная пастаноўка дзіцячага тэатра "Рэвю" са спектаклем пра здаровае сэрца (больш падрабязна – глядзіце відэа).