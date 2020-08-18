Забароны і абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 66 раёнах

З-за гарачага надвор'я ў Беларусі захоўваецца пажарная сітуацыя. Забароны і абмежаванні на наведванне лясоў уведзеныя ў 66 раёнах краіны. З іх 19 у Мінскай вобласці. Працаўнікі лясной гаспадаркі знаходзяцца ў поўнай гатоўнасці да надзвычайных сітуацый. Тэхніка і спецтэхніка правяраюцца кожны дзень. Для назірання за лесам выкарыстоўваюцца стацыянарныя камеры і дроны.



Інтэрактыўная карта абмежаванняў на наведванне лясоў размешчана на сайце Мінлясгаса. Спецыялісты раяць вывучыць яе грыбнікам і аматарам прыроды.

