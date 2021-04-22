Заслужанай артыстцы Беларусі Алене Спірыдовіч - 60 гадоў

Самая яркая і экстравагантная вядучая нашага тэлебачання, сапраўдны сімвал "Славянскага базару". Заслужаная артыстка Беларусі Алена Спірыдовіч святкуе юбілей. Тэледзіве 60! Лічбы не баіцца, але ў маштаб не верыць, па адчуваннях усё тая ж, калі прыйшла пасля журфака на тэлебачанне. Яна нязменная вядучая фестывалю ў Віцебску, народная ўлюбёнка аднаго з самых рэйтынгавых праектаў Белтэлерадыёкампаніі "Белорусское времечко" і вось ужо 10 гадоў галоўная па "Беларускай кухні" на "Беларусь 3".



Алена Спірыдовіч, тэлевядучая, заслужаная артыстка Беларусі: Самы мой галоўны глядач - гэта тата, які любіць мяне і ахоўвае сваёй любоўю ад усяго дрэннага, а таксама людзі, і іх вельмі шмат, якія глядзяць праграмы з маім удзелам. Я дакладна ведаю, што глядзяць, таму што людзі падыходзяць на вуліцах, гавораць аб гэтым, і вялізнае шчасце - разумець, што ты не проста займаешся любімай працай, а ты робіш тое, што трэба людзям. Нават у свой дзень нараджэння яна на працы, толькі ў іншай выяве - госці. Актуальныя пытанні з Аленай Спірыдовіч у праграме "Скажынемаўчы".



