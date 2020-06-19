Затопленыя вуліцы, машыны па дах у вадз. Ураган у Мінску

Вось такія наступствы ў Мінску пакінуў ураган, які доўжыўся менш за гадзіну. За такі кароткі адрэзак часу выпала чвэрць нормы ападкаў за месяц. Патоп пагаспадарыў амаль ва ўсіх раёнах сталіцы. Так, на вуліцы Рэвалюцыйнай утварылася сапраўдны вір, і машыны апынуліся па дах у вадзе. Зараз гэтымі выпадкамі займаюцца страхавыя кампаніі. А каля Цнянскага вадасховішча ў Зялёным Лузе выпаў град, а ўраганны вецер паваліў з дзясятак дрэў.



У Мінскай вобласці таксама не абышлося без сур'ёзных пашкоджанняў. Напрыклад, у Маладзечне слуп электраперадачы не вытрымаў моцнага ветру - канструкцыя павалілася



на прыпаркаваны побач аўтамабіль. Ратавальнікі разам з энергетыкамі аператыўна ліквідавалі наступствы стыхіі. Увечар і ўначы работнікі МНС і камунальных службаў вобласці адпампоўвалі ваду, прыбіралі паваленыя дрэвы, праводзілі дэмантаж аварыйных канструкцый. Зараз аднаўленчыя работы працягваюцца.



