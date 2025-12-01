3.73 BYN
Зацвярджэнне Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі запланавана на другі дзень УНС
Вызначаны 7 ключавых прыярытэтаў, якія ахопліваюць найважнейшыя кірункі развіцця беларускага грамадства. Значнасць рашэнняў у доўгатэрміновай перспектыве, а таксама парадак дня будучага Усебеларускага народнага сходу абмеркавалі 2 снежня падчас круглага стала.
Зацвярджэнне Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку запланавана на другі дзень УНС (19 снежня).
Асаблівая ўвага напрацоўцы тэхналогій, развіццю рэальнага сектара эканомікі і вызначэнню агульнага кірунку па гарантаванні бяспекі краіны.
Праект Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця вынесены на абмеркаванне, кожны дэлегат можа ўнесці прапановы. Пасля праграму накіруюць у сакратарыят УНС. Прапановы па дапрацоўцы будуць улічаны да 5 снежня, а 8 снежня праграму пададуць старшыні.