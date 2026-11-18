Уступная кампанія для будучых аграрыяў: прыём на завочнае аддзяленне стартаваў у чатырох профільных ВНУ краіны. Абітурыенты могуць падаць дакументы на завочную форму навучання, не чакаючы традыцыйнай летняй уступнай кампаніі.

Для выпускнікоў профільных каледжаў, якія ўжо маюць трывалую адукацыйную базу, створаны ўсе ўмовы для максімальна камфортнага пераходу на наступную ступень вышэйшай адукацыі. Змяняецца і само навучанне: аграрная галіна сёння актыўна пераходзіць на лічбавыя тэхналогіі. Дроны, спадарожнікавы маніторынг, нейрасеткі і разумная тэхніка становяцца звыклымі памочнікамі ў працы на зямлі.

Так, у Смілавіцкім дзяржаўным каледжы рыхтуюць кадры для працы з энерганасычанай тэхнікай, аўтаматычнымі сістэмамі паліву і падкормкі (больш падрабязна - глядзіце відэа).