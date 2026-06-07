Завод па вытворчасці чорнай ікры ў Фаніпалі запрашае на экскурсію

У Мінскай вобласці развіваюць прамысловы турызм на заводзе, дзе вырошчваююць асятровых і вырабляюць чорную ікру, якая з'яўляецца прэміум-прадукцыяй беларускай аквакультуры і ўсяго айчыннага АПК.

Аб'ект знаходзіцца ў Фаніпалі. Экскурсанты змогуць убачыць саму ўнікальную рыбу (а іх у прыродзе 27 відаў), даведацца пра сістэму фільтрацыі вады, у тым ліку дзякуючы смаўжам, паназіраць за працэсам кармлення асятроў, а таксама ўбачыць ультрагукавое даследаванне самкі асятра і разгледзець ікрынкі пад мікраскопам.