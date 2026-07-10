Збяры мільён крокаў: Прэзідэнцкі спартыўны клуб запускае новы праект
Прэзідэнцкі спартыўны клуб анансаваў новы арыгінальны праект "Марафон 10 000 крокаў". Каб стаць удзельнікам, трэба зарэгістравацца на сайце shagaibel.by, выбраць фітнес-дадатак для падліку крокаў, падпісацца на акаўнты sportclub.by і shagaibel - і ў шлях!
Штодня з 24 ліпеня на працягу 100 дзён удзельнікам неабходна праходзіць па 10 тыс. крокаў, каб да 31 кастрычніка ў суме атрымаўся 1 млн. Для таго каб прэтэндаваць на галоўны прыз - турыстычны сертыфікат наміналам 15 тыс. беларускіх рублёў, трэба пацвердзіць выкананне нормы мінімум у 80 днях марафона.
Праект нацэлены даказаць: каб умацаваць здароўе, быць заўсёды ў тонусе і захаваць бадзёрасць духу, не патрэбныя знясільваючыя трэніроўкі або спецыяльная падрыхтоўка. Досыць прастой хады.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў на афіцыйным сайце shagaibel.by ўжо стартавала і падоўжыцца да 14 жніўня. Паспейце стаць часткай вялікага праекта! Старт марафона - 24 ліпеня, і памятайце: кожны крок мае значэнне.