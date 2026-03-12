"Жанчына года - 2025": у Мінску ўшанавалі лепшых прадстаўніц МУС Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
13 сакавіка ў Мінску ўшанавалі пераможніц рэспубліканскага конкурсу "Жанчына года - 2025" у структуры Міністэрства ўнутраных спраў.
Заслужаныя ўзнагароды ў 6 намінацыях атрымалі 25 прадстаўніц ведамства - ад аператыўнікаў і інспектараў да ўрачоў і служачых. Многія з іх часам працуюць 24/7. Пры гэтым кожная не на словах, а на справе даказвае, што пабудаваць паспяховую кар'еру, служыць на карысць Радзімы і пры гэтым быць мамай - сёння магчыма. Тым больш што ў нашай краіне гэта падтрымліваецца на самым высокім узроўні.
Сёння Беларускі саюз жанчын у структуры МУС аб'ядноўвае больш за 12 тыс. прадстаўніц ведамства. І з кожным годам гэта колькасць павялічваецца.